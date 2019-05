Ortsrat berät über neues E-Center in Wolfsburger Teichbreite

Fast drei Jahre ist es her, dass die Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover angekündigt hat, ein neues E-Center in der Allerstraße zu bauen. Die Eröffnung war damals für die Jahreswende 2018/2019 avisiert. Noch steht der Altbau an der Einmündung zur Schulenburgallee. Jetzt geht es aber einen...