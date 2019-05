Investor will Areal im Wolfsburger Schachtweg entwickeln

Ein Investor möchte der Stadt Wolfsburg das Grundstück Schachtweg 5 abkaufen und es weiterentwickeln. Teja Schönberger, dem bereits mehrere Gebäude in der Stadtmitte gehören, kauft derweil in der Seilerstraße zu. Mit den Plänen für den Schachtweg befasst sich am Dienstag, 4. Juni, der Ortsrat Stadtmitte. Auf dem Grundstück steht ein Wohn- und Geschäftshaus. Im Erdgeschoss befindet sich die Kunstgalerie des Vereins Crearte. Auf der...