Polizei erwischt Fahrer mit 1,75 Promille in Heiligendorf

Am Donnerstag um 17.15 Uhr wurde in Heiligendorf der Fahrer eines VW Up von der Polizei kontrolliert. Der Autofahrer, ein 48 Jahre alter Mann aus der Samtgemeinde Velpke, war den Beamten zuvor aufgefallen, da er andere Fahrzeuge im Überholverbot überholt hatte. Kurz darauf wurde er im Bereich Neue Straße angehalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Überprüfung des Mannes bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 48-Jährigen. Ein freiwilliger Test erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille. Dem Kleinwagenfahrer wurde daraufhin in der Polizeiwache in Wolfsburg von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheits im Verkehr eingeleitet.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder