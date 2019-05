Stars der Sesamstraße kommen zum Kinderfest nach Wolfsburg

Ab Freitag, 31. Mai, wird es bunt in den Designer Outlets Wolfsburg. Am Nordkopf wird das Kinderfest gefeiert mit vielen Attraktionen. Ein Höhepunkt an allen drei Tagen wird laut Mitteilung der Besuch der Sesamstraßen-Stars Krümelmonster, Elmo und Samson sein. Passend zum 50. Geburtstag der Sesamstraße gastieren die drei Hauptdarsteller. Aber sie kommen nicht allein, sondern bringen jede Menge regionale Maskottchen-Freunde mit. So etwa auch Wölfi vom VfL Wolfsburg und Ben von den Grizzlys zu sehen sein. Sicherlich ein Höhepunkt wird die große Maskottchen-Parade am Samstag, 1. Juni, gegen 16 Uhr auf der Eventfläche bei Puma, Michael Kors und Coach sein, wenn alle Maskottchen zur großen Parade mit anschließender Kinderdisko einladen werden.

Neben Hüpfburgen werden auch Speedcontrol, Glücksrad, Kinderschminken, Flechtfrisuren, Glitzer-Tattoos und viele weitere Attraktionen angeboten. Dazu, so heißt es in einer Mitteilung, gibt es Crepes, Frozen-Yogurt, Pizza und Eis. Der Verein Elfen-Helfen wird von Freitag bis Sonntag seine Artikel verkaufen. Die fleißigen Näherinnen nähen für klitzekleine Frühchen, für kleine Kämpfer, die mit den verschiedensten gesundheitlichen Einschränkungen auf die Welt gekommen sind und genauso für Sternenkinder, denen es nichtmöglich war, diese Welt lebend zu erreichen.