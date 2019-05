Recup-Becher ab sofort bei Cadera in Wolfsburg erhältlich

Seit fast neune Monaten ist Wolfsburg Teil des deutschlandweiten Mehrwegbecher-Pfandsystems Recup und leistet damit einen entscheidenden Anteil im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ab sofort beteiligt sich auch Wolfsburgs älteste Bäckerei und Konditorei Cadera an dem Mehrwegsystem. In enger Zusammenarbeit mit Recup ist es gelungen, einen Partner zu gewinnen, der insbesondere das innerstädtische Netz an Ausgabestellen aufwertet und stärkt. Der Wolfsburg-Pfandbecher ist zunächst testweise bis Ende Juni in den drei Cadera-Innenstadt-Filialen in der Porschestraße 38, Porschestraße 96 und der City-Galerie für einen Euro Pfand erhältlich, und auch die dazugehörigen Mehrwegdeckel können dort erworben werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Je nach Entwicklung der Kundennachfrage ist eine Ausweitung auf weitere Cadera-Filialen durchaus denkbar.

Abfallvermeidung hat seit je her einen hohen Stellenwert in der Traditionsbäckerei. Für heiße Getränke und Snacks wird vor allem umweltfreundliches Porzellan angeboten. Da viele Kunden Kaffeespezialitäten jedoch auch gerne „unterwegs“ genießen, werden bereits seit Längerem mitgebrachte Thermobecher befüllt. „Es gibt ohne Zweifel noch Potential, Einwegbecher zu reduzieren und so Ressourcen zu sparen. Die Pfandbecher von Recup sind für uns eine zusätzliche nachhaltige Alternative“, erläutert Hendrik Wolf-Doettinchem, Cadera-Geschäftsführer, seine Beweggründe für Teilnahme an dem WMG-Projekt in der Pressemitteilung. Nachhaltiges Wirtschaften ist bei Cadera dabei in jedem Fall Teil der Unternehmensphilosophie. „Es bedeutet für uns vor allem die Verwurzelung mit der Region. Hier sind unsere Lieferanten, Mitarbeiter und Kunden. Zudem vermeiden wir seit vielen Jahren Kunststoffverpackungen, etwa durch den Verkauf loser Backspezialitäten. Wir freuen uns daher, den Genuss unserer Kaffeespezialitäten durch das Mehrwegpfandsystem ab sofort noch umweltfreundlicher zu gestalten.“

„Mit der Unterstützung der Bäckerei Cadera gewinnt sowohl das Coffee-to-go-Mehrwegbechersystem als auch das Partnernetz in Wolfsburg weiter an Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit“, so Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, WMG-Geschäftsführer.