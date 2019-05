Rummel-Test in Wolfsburg: Überschlag in 65 Metern Höhe

Der Schulterbügel klappt nach unten. Ich sitze in der Sitzschale, meine Füße baumeln über dem Boden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also: Durchatmen! Fast 65 Meter hoch wird mich „Infinity“ gleich in die Luft schleudern – kopfüber und bis zu 125 Stundenkilometer schnell. Das Looping-Karussell ist...