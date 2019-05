Klinikum Wolfsburg mit Millionen-Defizit

Das Klinikum Wolfsburg hat das Jahr 2018 mit einem Minus von 4,55 Millionen Euro abgeschlossen. Das teilte Klinikumsdirektor Wilken Köster am Dienstag im Klinikumsausschuss mit. Angestrebt worden war ein ausgeglichener Haushalt. Für 2017 wies die Bilanz ein Minus von knapp 600.000 Euro aus. Ein bedeutender Faktor für das deutliche Defizit ist der Fachkräftemangel in der Pflege und bei den Ärzten. So muss das Klinikum regelmäßig auf...