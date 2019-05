Spargel- und Erdbeerfest soll in Wolfsburger Innenstadt locken

Dem Spargel widmet die WMG am kommenden Wochenende ein Fest in der Wolfsburger Innenstadt.

Vom 31. Mai bis 2. Juni veranstaltet die WMG zum ersten Mal ein Spargel- und Erdbeerfest in der Wolfsburger Innenstadt. In Verbindung mit dem verkaufsoffenem Sonntag am 2. Juni erwartet die Besucher auf dem Hugo-Bork-Platz laut Mitteilung zahlreiche kulinarische Höhepunkte, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und originalgetreue Landhaus-Atmosphäre, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits am Freitag, 31. Mai, sind erste Spargel- und Erdbeerstände in der Porschestraße zu finden. Höhepunkt ist hier der Auftritt der Band Pretty in Pink um 17 Uhr unter dem Glasdach. Getreu dem Motto „Rock ‘n’ roll reloaded“ lässt die fünfköpfige Gruppe das Lebensgefühl der 50er, 60er und 70er wiederaufleben. Am Samstag folgt der Auftritt des bekannten DJs Sven Gabriel. Von 15 bis 22 Uhr sorgt der Sohn von Gunter Gabriel für ordentlich Stimmung in der Porschestraße, heißt es in der Mitteilung.

Den Höhepunkt des Spargel- und Erdbeerfestes bildet der verkaufsoffene Sonntag am 2. Juni. Zahlreiche Stände werden die volle Bandbreite an Spargel- und Erdbeerprodukten, Gerichten und Getränken bereithalten. Von der Spargelsuppe und dem Spargelbrot bis hin zum klassischen Erdbeerkuchen oder dem Erdbeerwein bleiben keine Wünsche offen. Zusätzlich werden ebenso zahlreiche weitere heimische Produkte zum Verkauf angeboten. Vom Imkerhonig bis zum Bio-Schinken ist alles dabei. Kinderanimation, Wettmelken und ein Traktor, der besichtigt werden kann, runden das Event für die gesamte Familie ab.

Auch die Unterhaltung kommt am Sonntag nicht zu kurz, verspricht die Mitteilung. Das Programm startet um 14 Uhr mit einer Begrüßung durch die amtierende Nienburger Spargelkönigin Leonie Ritz. Sie wird den gesamten Tag auf dem Hugo-Bork-Platz verbringen, Wissenswertes über den Spargel verraten und insbesondere von 15 bis 16.30 Uhr die Kandidaten bei der Spargel- und Erdbeerrallye auf Herz und Nieren prüfen. Vom Spargel-Wettschälen über ein Spargel-Quiz bis hin zu kniffligen Aktionen rundum die Erdbeere müssen verschiedene Aufgaben gemeistert werden. Hauptpreis ist ein moderner 55-Zoll-Fernseher, zur Verfügung gestellt von Media-Markt. Gekrönt werden die Sieger gegen

17 Uhr ebenfalls durch Spargelkönigin Leonie Ritz und Moderator Criss Dierker.

Begleitet wird das Spargel- und Erdbeerfest durch den zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt, den Designer Outlets und dem Heinenkamp am 2. Juni zum Bummeln und Einkaufen ein.Für zusätzlichen Komfort während des Einkaufens steht erneut der beliebte E-Rikscha-Shuttle-Service bereit. Die Rikschas werden von 13 bis

18 Uhr zwischen den Outlets und der Pestalozziallee unterwegs sein. Alle Mitfahrer können sich kostenfrei zwischen den Endpunkten hin und her fahren lassen, aber auch an jedem beliebigen Punkt der Route aussteigen. Veranstaltet wird das Spargel- und Erdbeerfest mit freundlicher Unterstützung der Allertal Immobilien eG, dem Media Markt und Radio 38.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag startet ab 13 Uhr.