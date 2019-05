Phaeno tauft Roboter-Maskottchen auf den Namen „Smarty“

In den vergangenen Wochen lief im Phaeno ein Wettbewerb unter den Besuchern, um für den kleinen Roboter „Pepper“ als Gesicht der Sonderausstellung „Smarte neue Welt“ einen neuen beziehungsweise individuellen Namen zu finden. „Pepper“ heißt ja schließlich jeder Roboter seiner Baureihe, schreibt das Science-Center in einer Mitteilung.

445 Phaeno-Besucher waren sehr kreativ und haben interessante Wortschöpfungen eingereicht. Eine Jury aus Mitgliedern des Phaeno-Ausstellungsteams hat aus den vielfältigen Vorschlägen den Namen „Smarty“ ausgewählt, der gleich von vier Besuchern vorgeschlagen wurde. Auf die Plätze 2 bis 5 kamen die Namen „Futuro“, „Senso“, „Sloppy“ und „Futorino“.

Zwei der Gewinner, Thomas Wermann aus Neindorf und Timo Rödiger aus Braunschweig, durften persönlich mit ihren Familien heute die „Taufe“ vornehmen, an der auch Phaeno-Projektleiter Christof Börner und seine Kollegin Mareike Wiese sowie Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge teilgenommen haben. Für die beiden Familienväter war die Wahl des Namens „Smarty“ ganz logisch. „Ich habe ihn in Anlehnung an den Ausstellungstitel ,Smarte neue Welt’ gewählt“, erzählte Thomas Wermann, und Timo Rödiger erklärte: „Ich habe ihm ins Gesicht geschaut, und der Name kam fast von allein.“ Der kleine Roboter ist nun glücklich und kann sogar schon seinen neuen Namen ganz flüssig aussprechen. Die beiden weiteren Gewinner, Martin Rzepka aus Berlin und Till Rieger aus Bielefeld, konnten aufgrund der Entfernung leider nicht teilnehmen. Aber alle Namensgeber bekamen natürlich auch Jahreskarten, um das Phaeno und „Smarty“ regelmäßig besuchen zu können.