Wob-Racer übergeben der Autostadt ihren Erfolgs-Boliden

Studenten der Ostfalia präsentierten in der vergangenen Woche ihren neuen Formula-Student-Rennwagen WR15 in der Autostadt in Wolfsburg. Das bislang erfolgreichste Fahrzeug des Teams Wob-Racing, den WR11, können Gäste des automobilen Themenparks ab sofort auf der Piazza sehen.

Mit einer Außenhaut aus Carbon, einem Gewicht von 218 Kilogramm und einer Leistung von 80 Kilowatt auf 109 PS beschleunigt der Elektro-Renner aus der Saison 2014/15 in unter 3 Sekunden von 0 auf Tempo 100, heißt es in einer Mitteilung der Autostadt.

Da nur die wenigsten Menschen die Chance haben, einmal mit einem Rennwagen zu fahren, plant die Autostadt ein ganz besonderes Angebot: Kamerafahrten in der kommenden Woche dienen dazu, das Gelände der Autostadt zu erfassen und sie künftig als Rennstrecke in der „Sim Mobility“ anzubieten. Parallel dazu wird der Rennwagen WR15 auf die Simulatoren programmiert. Motorsportbegeisterte Besucher haben damit in Kürze die Möglichkeit, selbst ins Cockpit zu steigen und die Autostadt im Renntempo zu erkunden.

Aktuell können in der „Sim Mobility“ etwa der Porsche 911 GT3 Cup oder der Formel E Audi e-tron FE 05 gefahren werden. Als Rennstrecke steht unter anderem die „grüne Hölle“ des Nürburgrings zur Verfügung. Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte liegt der Preis für eine 20-minütige Simulatorenfahrt bei zwölf Euro (davon entfallen fünf Minuten auf die Einweisung durch einen Instruktor). Die Kombikarte „Sim Mobility“, so die Mitteilung, ermöglicht zum Preis von 18 Euro den einmaligen Zutritt zur Konzernwelt inklusive der Fahrt für eine Person. Besucher, die allerdings häufiger fahren, haben zudem mit einer Bonuscard die Möglichkeit, die elfte Fahrt kostenfrei zu absolvieren.