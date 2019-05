Kunde sprüht Kassierer in Hattorf Pfefferspray ins Gesicht

Erst kauft er im Getränkemarkt an der Plantage in Hattorf ein, dann sprüht er dem Kassierer eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht: Die Polizei Wolfsburg ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der am Samstagabend den 18 Jahre alten Mitarbeiter des Markts mit Reizgas angegriffen hat.

Mann sagt bei Angriff kein Wort

Nach bisherigem Erkenntnissen der Polizei kaufte gegen 17.30 Uhr in dem Geschäft ein. Als er an der Kasse bezahlte, zückte der Mann plötzlich ein Pfefferspray und sprühte dem Kassierer damit mitten ins Gesicht – ohne ein Wort zu sagen. Danach ging der Angreifer aus dem Markt und flüchtete in Richtung Heiligendorfer Straße. „Ob er dann in Richtung der Straßen Buchenberg, Reitbahn oder Buchenberg verschwunden ist, ist unklar“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. Das 18-jährige Opfer des Angriff wurde nach dem Angriff im Rettungswagen versorgt und anschließend mit einem Krankenwagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht.

„Besonders merkwürdig an dem Fall ist, dass der Täter bereits zehn Minuten vorher – also gegen 17.20 Uhr – schon einmal in dem Getränkemarkt war und sich dort ein Getränk gekauft hatte“, sagt Polizeisprecher Figge. In beiden Fällen habe der Unbekannte ordnungsgemäß bezahlt.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, ungefähr 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte einen dunklen Teint und trug eine grüne Weste sowie ein darunter getragenes dunkles T-Shirt. Auf dem Kopf hatte er außerdem ein Cappy.

Da zum Zeitpunkt des Angriffs im dem Getränkemarkt, aber auch in dem daneben befindlichen Lebensmitteldiscounter sowie dem dazugehörigen Parkplatz reger Besucherverkehr herrschte, hofft die Polizei, dass andere Kunden den Vorfall und den Täter auf seiner Flucht beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.