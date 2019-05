Trümmerfeld bei Vorsfelde: Wohnwagen überschlägt sich

Ein regelrechtes Trümmerfeld hat ein Wohnwagen am Samstag auf der Westumgehung Vorsfelde hinterlassen: Auf der Landesstraße 291 riss der Wohnwagen von der Anhängerkupplung, überschlug sich und prallte anschließend gegen einen Laternenmast.

Ehepaar hört einen lauten Knall

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war ein Ehepaar aus Wolfsburg kurz nach 15 Uhr mit einem VW Sharan samt angehängtem Wohnwagen auf der L291 in Richtung Bundesstraße 188 unterwegs. In Höhe der Rolf-Nolting-Straße hörte das Ehepaar einen lauten Knall. Im Rückspiegel mussten der 39-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Frau mit ansehen, wie sich ihr Wohnwagen selbstständig machte: Der Anhänger kam leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte dabei eine Leitbarke auf einer Verkehrsinsel.

Der Wohnwagen krachte gegen einen Laternenmast. Foto: Polizei Wolfsburg

„Anschließend hat sich der Wohnwagen überschlagen und einen Laternenmast halb unter sich begraben“, schildert Polizeisprecher Thomas Figge den Unfallhergang. Auf der mittleren Verkehrsinsel kam der Anhänger dann schließlich zum Stehen. „Zum Glück kamen bei dem Unfall keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden“, so Polizeisprecher Figge.

Unfallursache ist noch unklar

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die abnehmbare Anhängerkupplung komplett aus dem Auto herausgerissen wurde. Ob menschliches oder technisches Versagen die Ursache für den Unfall war, ist noch unklar. Der Wohnwagen wurde bei dem Überschlag komplett zerstört und musste abgeschleppt werden. Neben mehreren überrollten Leitbarken und einem schief stehenden Laternenmast sind auch alle drei vormals befestigten Mastlampen zerstört. Das an der Straßenlaterne befestigte Namensschild der Rolf-Nolting-Straße ist verbogen, zerkratzt und hängt nun schief. Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. red