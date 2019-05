Wolfsburg. Erst stoppen Polizisten den 29-Jährigen in der Nacht zu Sonntag auf der Heßlinger Straße, später müssen die Beamten auch zum Bahnhof ausrücken.

Betrunkener Radfahrer randaliert am Hauptbahnhof Wolfsburg

Für einen betrunkenen und randalierenden Fahrradfahrer endete die Nacht zu Sonntag in der Ausnüchterungszelle. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, fiel der Radfahrer gegen 0.44 Uhr zunächst einer Polizeistreife auf der Heßlinger Straße auf, weil er in Schlangenlinien fuhr und dabei sein Handy bediente. Die Polizisten stoppten den offensichtlich betrunkenen Fahrradfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem 29-Jährigen kurze Zeit später Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

29-Jähriger randalierte am Hauptbahnhof

Knapp drei Stunden später alarmierte der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn dann die Beamten, weil der Radfahrer aus Meine den Bahnhof nicht verlassen wolle. Auf Ansprachen reagierte der Mann aggressiv, schreiben die Polizisten. Zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 29-Jährige schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Radler muss mit einer Geldstrafe oder Freiheitsentzug bis zu einem Jahr rechnen. red