Oldtimer in Fallersleben – Stars der 30er zum Bestaunen

Das Rad der automobilen Geschichte wurde am Sonntag bis in die 1930er Jahre zurückgedreht. Der MSC Fallersleben hatte zum Oldtimer-Treffen eingeladen, und dem Ruf in die Altstadt waren neben Besitzern vierrädriger Karossen auch die Fans von historischen, motorisierten Zweirädern gefolgt.Für Susanne...