Fallersleben: Schülerproduktion „Dark World“ hatte Premiere

„Das ist hier heute wie bei Starlight Express – sie sitzen mittendrin“, kündigte Sven Leu, Fachlehrer Darstellendes Spiel der Sekundarstufen I und II, an. Und tatsächlich: Bei der Premiere von „Dark World“ in der Aula des Fallersleber Schulzentrums am Samstagabend saßen die Zuschauer quasi auf...