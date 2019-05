In der Autostadt Wolfsburg: Führerschein ab 5, Profirennen ab 10

Mini-New-Beetle fahren ab 5, auf den „Nürburgring ab 10 und ab 17 Jahren im T-Roc in die Röhre: Beim Familienausflug in die Autostadt nach Wolfsburg dürfen alle mal hinters Steuer. Und das geht so: Kaum sieht Luc-Maximilian (5) die zehn elektrischen Mini New Beetle im Mobiversum im Erdgeschoss der...