In Detmerode lernen sich Nachbarn beim Feiern kennen

Deutschlandweit wurde am Freitag der Tag der Nachbarn gefeiert, in Wolfsburg unter anderem in der Nordstadt und in Detmerode. Im Nachbarschaftstreff Detmerode hatten der Pflegedienst Bettina Harms, der Verein „Wir in der Nachbarschaft“ und die Neuland das Nachbarschaftsfest organisiert. Kinder...