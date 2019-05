Autofahrer in Hattorf schaut auf Navi – Wagen prallt gegen Haus

Hattorf. Der Schaden bei dem Unfall am Donnerstag in Hattorf liegt bei 35.000 Euro. Der 40-Jährige wird leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Gesamtschaden von 35.000 Euro ist es am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr auf der Krugstraße in Hattorf gekommen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 40 Jahre alter Autofahrer aus Langenhagen mit seinem VW Passat Variant die Krugstraße in Richtung Heiligendorfer Straße. Nach eigenen Angaben schaut er auf sein Navigationsgerät und wurde dadurch abgelenkt. In Folge dessen kam er von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Bordsteinkante und verlor die Kontrolle übers Fahrzeug. Anschließend prallte der Wagen gegen eine Hauswand und kam danach an dem Steinpfeiler einer Toreinfahrt zum Stillstand.

Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Der Aufprall gegen die Hauswand war derart heftig, dass bei dem VW Passat die Front und die rechten Fahrzeugseite komplett zerstört wurden. Das rechte Vorderrad wurde von der Achse abgerissen und die Airbags im vorderen Bereich hatten ausgelöst. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro, an der betroffenen Hauswand ein Schaden von 4000 Euro, dem Steinpfeiler 800 Euro und dem Pfosten eines Verkehrsschildes 200 Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, sich unter anderem durch elektronische Medien im Fahrzeug ablenken zu lassen. Selbst ein scheinbar kurzer Blick aufs Mobiltelefon oder Griff zum Navi, kann im Extremfall tödlich sein. Polizeisprecher Thomas Figge: „Seien sie nicht leichtsinnig und gefährden Sie nicht sich oder andere. Halten sie mit ihrem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an und führen sie dort ihr Telefonat.“