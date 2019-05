Selbst aus China kommen GTI-Fans nach Reifnitz

Über das ganze Jahr herrscht Postkartenidylle im österreichischen Reifnitz. Doch das ändert sich ganz schnell, wenn der Termin des nächsten GTI-Treffens am Wörthersee näher rückt. Auch in diesem Jahr werden tausende Fans vom 29. Mai bis zum ersten Juni zum größten GTI-Treffen in den Alpenort...