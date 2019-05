900 Zuhörer von „Rock meets Classic“ in Wolfsburg heben ab

. In Trance spielten Orchester wie Band fast das Publikum. Das Staatsorchester Braunschweig, ganz im schwarzen Frack, und die Braunschweiger Jazzkantine, ganz in hellgrauen Anzügen, erweitert um den Sänger Arne Stephan, ließen 900 Zuhörern im also voll besetzten Scharoun-Theater abheben. Sie...