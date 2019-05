Lutz Hilsberg ist jetzt Vorstandschef des MTV Vorsfelde

Wolfsburg. Der Aufsichtsrat des mitgliederstärksten Vereins in Wolfsburg wählten ihn einstimmig in das Amt.

In der Aufsichtsratssitzung des MTV Vorsfelde am Mittwoch wurde Lutz Hilsberg einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden des mitgliederstärksten Vereins Wolfsburgs gewählt. Er wird mit den stellvertretenden Vorsitzenden Sabine Sluga und Fabian Vandrey die Geschicke des Vereins leiten, schreibt der MTV in einer Pressemitteilung.

Mit dieser Entscheidung hat der Aufsichtsrat den drei Vorstandsmitgliedern sein Vertrauen ausgesprochen und sie in ihrer bisherigen Arbeit bestätigt. Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Leder: „Wir verbinden mit dieser Entscheidung die Fortsetzung der bisherigen kontinuierlichen Arbeit. Wir erwarten, dass der Verein auch weiterhin zukunftsfähig bleibt und weiterhin neue Akzente in der Sportentwicklung Wolfsburgs setzt.“

In naher Zukunft soll ein Schwerpunkt des Vorstands die Umsetzung des Konzepts „MTV-Center 2.0“, die Erweiterung des MTV-Centers Vorsfelde sein.