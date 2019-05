Wolfsburg und Helmstedt: Sondieren geht vor fusionieren

Die Stadt Wolfsburg und der Landkreis Helmstedt führen noch keine offiziellen Verhandlungen über eine Fusion. Aber es laufen Sondierungsgespräche, in die auch der Braunschweiger Oberbürgermeister Ulrich Markurth involviert ist. Das erklärte Oberbürgermeister Klaus Mohrs in der Ratssitzung am...