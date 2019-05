Blumenhof-Gäste schauen in Hattorf Küken beim Schlüpfen zu

Den Küken beim Schlüpfen zuschauen konnten die Besucher des Blumenhofes Hattorf an zwei Tagen. Die Veranstaltung des Geflügelzuchtvereins Fallersleben und Umgebung sei gut angenommen worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Am Freitagvormittag waren zwei Schulklassen zu Besuch. Viele Besucher hätten die Küken im Schaubrüter beobachtet. Nach dem Schlüpfen konnten die Küken im aufgebauten Kükenheim bestaunt werden.

Eine weitere Besonderheit an diesem Wochenende war laut der Mitteilung eine „Glucke“ – so nennt man Hennen, die brüten – mit ihren Küken, die einen hübsch dekorierten Maschinenwagen bewohnte. Somit hatten die Gäste den direkten Vergleich zwischen Natur- und Kunstbrut. Für alle, die mehr wissen wollten, gab es Informationsplakate rund um das Geflügel und die Entwicklung des Kükens im Ei.

Geschlüpft sind übrigens etwa 30 Küken der Arten Phönix, Zwerg- Wyandotten und Zwerg-Araucana. Helfer vom Geflügelzuchtverein beantworteten alle Fragen der Besucher.