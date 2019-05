Übernachtungen im Haus Florian haben 2018 abgenommen

Gleich zwei Delegiertenversammlungen fanden kürzlich direkt hintereinander im Schützenhaus von Vorsfelde statt. Als erstes begrüßte Hans Zettl, Vorstandsvorsitzender des Feuerwehrerholungsheim Haus Florian, die Delegierten des Erholungsheimes. In seinem Bericht musste Zettl laut Mitteilung feststellen das die Übernachtungen im vergangenem Jahr abgenommen haben. Das geht unter anderem auch auf den schlechten Winter zurück, so Zettl weiter. Die Umbaumaßnahmen laufen weiter und die Neuerungen kommen bei den Gästen sehr gut an. Der Vorstand würde sich wünschen, das die Gutscheinaktionen mehr angenommen werden.

Im Anschluss folgte die Delegiertenversammlung des Braunschweiger Feuerwehrverbandes. Regierungsbrandmeister und Vorsitzender Jürgen Ehlers begrüßte unter anderem unter den Gästen den Ortsbürgermeister Günter Lach, Christian Schäfer von der Polizeidirektion Braunschweig sowie die Ehrenvorsitzenden Harald Maushake und Burkhard Beese. Nach einigen Grußworten folgte der Bericht des Vorsitzenden Ehlers.

Bei den Mitgliederzahlen gab es im Jahr 2018 keine Schwankungen, so Ehlers. Allerdings gab es bei den Kinderfeuerwehren eine starke Steigerung. in seinem weiteren Ausführungen ging Ehlers noch einmal auf die Einsätze in Schweden und in Meppen ein. „Auch wenn aus unserem Bereich keine Kräfte in Schweden waren, so Ehlers, kann es durchaus in Zukunft dazu kommen. Und dann müssen wir vorbereitet sein“, betonte der Regierungsbrandmeister. In den Jugend- und Kinderfeuerwehren im Braunschweiger Verband waren zum

31. Dezember in den Kinderfeuerwehren 3818 Mitglieder und in den Jugendfeuerwehr 6096 Mitglieder, berichtet der Vize-Bezirksjugendfeuerwehrwart Stefan Bettner. In seinem weiteren Bericht ging Bettner auf einige Veranstaltungen ein. Thomas Flink, Bezirksstabführer, ging in seinem Bericht auf einige Veranstaltungen und Lehrgänge an der Musikakademie ein. Insgesamt gab es zum Jahresende 63 Musikzüge mit 1712 Mitgliedern.

Die Leistungsvergleiche, die im Jahr 2018 das erste mal in der Version stattfanden sind bei den Feuerwehren gut angenommen, betonte Marcus Peters als Verantwortlicher für den Bereich Leistungsvergleich. Die Vorbereitungen für den Leistungsvorentscheid in Wolfenbüttel sind im vollen Gange und auf einem guten Wege, betonte Peters. Da im nächsten Jahr der Braunschweiger Feuerwehrverband 150 Jahre wird, wird es im Mai 2020 eine besondere Versammlung geben.