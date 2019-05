Diakonie Wolfsburg spricht mit chinesischer FH über Pflege

Eine Handvoll IT-Spezialisten, ein paar mobile Endgeräte und die geeignete Software machten es möglich: Als morgens gegen 9.30 Uhr bei der Diakonie in Wolfsburg die Kamera auf „live“ geschaltet wurde, war der Blick frei auf einen gefüllten Hörsaal im „Chongqing Vocational College of Media“, einer Fachhochschule in der 11.000 Kilometer entfernten 30-Millionen-Metropole am Jangtsekiang. Etwa 500 Studenten und deren Schulleitung blickten laut Mitteilung erwartungsfroh auf die Leinwand und „hinüber“ nach Wolfsburg, wo Diakonie-Vorstand Ralf-Werner Günther, Personalleiterin Daniela Engelbrecht, Pflege-Dozentin Astrid Nar aus der Berufsfachschule Altenpflege und Kooperationspartnerin Qian Ye grüßten. „Wir freuen uns, dass wir so niederschwellig mit dem Reich der Mitte kommunizieren konnten“, freute sich Personalleiterin Daniela Engelbrecht, die den im Dezember 2018 geschlossenen Kooperationsvertrag mit den chinesischen Partnern vorbereitet hatte.

Zum Start der ersten generalistischen Pflege-Ausbildung zum September 2020 werden bis zu zehn Auszubildende aus Chongqing erwartet. Die Videokonferenz sollte Brücken bauen und Vertrauen schaffen. Schließlich kann die Ausbildung in Deutschland für chinesische Studenten nicht nur zum persönlichen Abenteuer werden, zum Plus im Lebenslauf und zur Chance auf Bildung, sondern durchaus auch zum Risiko. Beispielsweise ist es für Frauen in China wohl üblich, vor dem Erreichen des 30. Geburtstags verheiratet zu sein. Doch nach Abitur und Studium und einer dreijährigen Ausbildung im Ausland kann es knapp werden. Also hatten Studenten und deren Eltern mehr wissen wollen über dieses Unternehmen in Deutschland, die Diakonie und ihr Angebot, junge chinesische Interessenten zu Pflege-Experten auszubilden. Per Live-Chat konnten sich auch Menschen außerhalb der Fachhochschule zur Videokonferenz zuschalten und mitschauen, -hören und -staunen. Was ihnen hier vermittelt wurde, war ein erster Eindruck des Leitungsteams vor Ort und Einblicke in das Ausbildungssystem.