Unbekannte stehlen in Wolfsburg weißes Motorrad

Eine weiße Yamaha YZF-R 125 haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstag, 0.30 Uhr, in der Sülfelder Straße entwendet und seinem rechtmäßigen Eigentümer damit einen Schaden von 1400 Euro zugefügt. Der 18 Jahre alte Besitzer hatte sein sechs Jahre altes Motorrad am Montagnachmittag noch am Fahrbahnrand in einer Parkbucht stehen sehen. Als er am frühen Dienstagmorgen wieder nach Hause kam, war das Krad verschwunden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten Hinweise zum Verschwinden des Motorrades geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Fallersleben unter

(0

5362) 967000.