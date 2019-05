Buspulling in der Wolfsburger City – Teams jetzt anmelden

Die Maskottchen Wolle, Ben, Garry und Lucas legten sich mächtig ins Zeug und zogen gemeinsam am dicken Seil. Doch der Bus bewegte sich keinen Millimeter. Das wird am Sonntag, 1. September, hoffentlich anders sein. Dann steigt das Buspulling erstmals in der Wolfsburger Innenstadt auf der Fläche vor der City-Galerie. „Das wird ein Fest für die ganze Familie“, sagte Frank Hitzschke, Abteilungsleiter Stadtmarketing bei der Wolfsburg...