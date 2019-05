Countdown für 69. Schützen- und Volksfest im Allerpark läuft

Vorschau aufs Schützen- und Volksfest Wolfsburg Das Riesenrad steht, die Plüschtiere hängen an der Losbude, und die Gondeln des Karussells Happy Sailor warten darauf, um Nixe, Delfin und Papagei herum auf den Wogen zu tanzen. Drei Tage vor dem Beginn des Wolfsburger Schützen- und Volksfestes sieht es am Dienstagnachmittag auf dem Festplatz im Allerpark fast so aus, als fehlten nur noch die Besucher.Der Aufbau hat am vergangenen Freitag...