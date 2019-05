Wolfsburg. In der vergangenen Woche sind zwei einminütige Beiträge entstanden, die dem Geschäfts- und Freizeittourismus helfen sollen.

Ex-„Bachelor“ wirbt in Imagefilmen der WMG für Wolfsburg

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) produziert gemeinschaftlich mit ihren Wolfsburger Partnern derzeit Imagevideos über den Tourismusstandort Wolfsburg. Ziel der einwöchigen Dreharbeiten, so heißt es in einer Mitteilung, ist die stärkere Vermarktung des Standorts in den Bereichen Geschäfts- und Freizeittourismus.

In zwei einminütigen Spots werden zwei Geschäftsreisende beziehungsweise verschiedene Touristen während Ihres Aufenthaltes in Wolfsburg begleitet. Die beiden Wolfsburger Produktionsfirmen Filmburg und Sahnefoto drehen in der vergangenen Woche hierfür im Allerpark, der Autostadt, dem Congress-Park, dem Hauptbahnhof, dem Kunstmuseum Wolfsburg, dem Phaeno und der Volkswagen-Arena.

Als Hauptdarsteller konnte Jan Kralitschka gewonnen werden. Der Schauspieler ist unter anderem durch die Beteiligung bei TV-Formaten wie dem „Bachelor“ zu bundesweiter Bekanntheit gelangt. „Mit der Erstellung hochwertigen Filmmaterials stärken wir unseren Medienmix für die Positionierung unserer Stadt als attraktive und starke Tourismusdestination. Die beiden Imagefilme stellen hierbei die Qualitäten und vielfältigen Möglichkeiten unserer Stadt für Geschäfts- und Freizeittouristen in den Fokus“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG.

Die kurzen Imagefilme sollen zukünftig auf touristischen Messen,diversen Reiseplattformen, Webseiten und in den sozialen Medien präsentiert werden. In enger Kooperation mit insgesamt 20 Wolfsburger Betrieben und Institutionen setzt die WMG mit den Imagevideos eine weitere Maßnahme aus dem 2016 präsentierten Tourismuskonzept um.