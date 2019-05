41 Brackstedter brechen zur ersten Spargel-Rad-Tour auf

Der Brackstedter Ortsbrandmeister Claas-Timo Schubmann hat sich mit seinem Kommando wieder mal was Neues einfallen lassen. Nach Bürger-Frühstück und Spanferkel-Essen war es nun die Einladung zu einer Rad-Tour mit abschließendem Spargel-Buffet.

Pünktlich um 10 Uhr, so die Pressemitteilung, setzte sich der Tross bestehend aus 36 Erwachsenen und fünf Kinder auf den Weg nach Hoitlingen. Vom Feuerwehrhaus Brackstedt führte der Weg über Kästorferstrasse Richtung Feldmark, über die Kreisstraße 36 nach Warmenau. Unter der Unterführung der Bundesstraße 188 bei Schrader dann eine kurze Strecke auf dem Radweg an der alten B 188 in Richtung Weyhausen. Kurz hinter der Brücke der Kleinen Aller ging es dann nach rechts in einen Feldweg der Richtung Tappenbeck führt. In Höhe des Sportplatzes wurde ein kleiner Halt eingelegt. Durch den Ortskern von Tappenbeck führte dann der Weg über mehrere Ecken in die Feldmark von Tappenbeck. Kurz vor dem Ortsschild Jembke schwenkte dann die Rad-Tour in einen Feldweg ein der parallel zur Bundesstraße 248 Richtung Norden führt. Vorbei am Jembker Funkmast wurde dann in Höhe der Sportplätze ein Halt eingelegt. Nach etwa 10,5 Kilometern war eine Pause angesagt.

Vorbei an der Jembker Pumpstation ging es anschließend kurz vor Erreichen der Verbindungsstraßen Barwedel/Grußendorf in den Dorfkern von Barwedel. Vorbei an Tiddische steuerten die Teilnehmer und radelten auf einem Radweg in Richtung Hoitlingen, wo alle um 12 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus eintrafen. Das Spargel-Buffet war für 12.30 Uhr bestellt, so dass jeder in Ruhe sein Getränk zu sich nehmen konnte. Pünktlich gab dann die Wirtin das Buffet mit Spargel mit ausgelassener Butter und Sauce Hollandaise, Kartoffeln, Schweine- und Puten-Schnitzel, Schinken und einer Hoitlinger Spargel-Hochzeitssuppe frei.

Gegen 13.45 Uhr startete dann jeder auf eigene Faust den von der Grünkohlwanderung bekannten Rückweg nach Brackstedt. In Brackstedt angekommen hat der Tacho etwas mehr als 25 Kilometer auf dem Tagesanzeiger gezeigt, denn in der am Anfang genannten Entfernung war die Rücktour natürlich nichtenthalten. Dieser Feuerwehr-Aktion war kam wieder gut bei allen Mitfahrern an und es gab so gar den einen und anderen, der sich schon für 2020 seinen Platz im Team reserviert haben wollte.