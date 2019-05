Heimatverein Vorsfelde und Nabu ehren Rätsel-Sieger

Der Heimatverein Vorsfelde und der Nabu zeichnen am Dienstag, 28. Mai, um 17 Uhr in der Vorsfelder Heimatstube elf Preisträger aus, die alle acht Fragen des Schwalben-Quiz richtig beantwortet haben. „Viele Drömlingmessebesucher haben sich an unserer Infosäule informiert, doch auch die Hausverteilung hat etliche Menschen bewogen, sich mit Schwalbenschutz zu beschäftigen“, wird Rita Deiders vom Heimatverein in einer Pressemitteilung zitiert.

Schwierig einzuschätzen war die richtige Futtermenge für den Nachwuchs. „Es sind tatsächlich etwa 250.000 Insekten nötig, um die bis zu sechs Jungen einer Brut großzukriegen“, erläutert Nabu-Vorsitzender Michael Kühn. „Bei zwei Bruten pro Jahr sind das zwei Kilo für die Kleinen, die Eltern brauchen auch Nahrung, und die Beschaffung wird immer mühsamer.“

Erfreut sind die Vorsfelder Naturschützer über das Interesse und die Bereitschaft, die Glücksvögel zu unterstützen. So gibt es Anfragen zum Anbringen von Nisthilfen, die Anlage von Lehmpfützen und Kotbrettern, alles Maßnahmen, die wenig Arbeit und Kosten erfordern. Ferner appellieren die Organisatoren an Garten- und Balkonbesitzer, insektenfreundliche Flächen zu schaffen, um das Nahrungsangebot zu verbessern. Die Stadt Wolfsburg setze mit den Blühstreifen Maßstäbe sowohl für den Naturschutz wie auch für die Lebensqualität.

Die elf Preisträger – sieben Frauen und vier Männer – erwartet eine interessante Preiszuordnung. Als Glücksfee stehen Nabu-Geschäftsstellenleiterin Marlies Gräwe und die Künstlerin Gisela Brokow zu Verfügung. Bei Telefonaten mit den Gästen hat Rita Deiders Schwalbengeschichten gehört, die auch an diesem Nachmittag erzählt werden.

So wird von einem Nest auf einem Balkon im 21. Stock oder in einer Garage berichtet. An der Elbe haben es sich Schwalben auf einer Fähre gemütlich gemacht und sich dem Fahrplan angepasst, eben wie typische Kulturfolger.

Die mehr als hundert Teilnehmer mit weniger als acht Punkten erhalten ein persönliches Dankschreiben und Informationsangebote. Die Post hat gut zu tun, die Briefe gehen unter anderem nach Köln, nach Sachsen-Anhalt und zum großen Teil in die Nachbarlandkreise. Mit der Erfassung von Brutplätzen nimmt die Aktion laut Mitteilung ihren Fortgang.

In Vorsfelde und Umgebung ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Umso wichtiger ist der Erhalt und die Weiterentwicklung von Standorten. „Hier ist die Politik gefordert, zum Beispiel mit ökologischen Baustandards und der Unterstützung naturnaher Land-, Forst-, und Wasserwirtschaft“, bekräftigt Michael Kühn eine Forderung des Nabu.