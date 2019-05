Startsignal für schnelles Internet in Almke

Ab sofort steht den ersten Kunden das schnelle Internet in Almke zur Verfügung und lässt sich nutzen. Seit Sommer 2018 hat die Stadt Wolfsburg den geförderten Glasfaserausbau in den internetmäßig unterversorgten Ortsteilen Almke, Neindorf und Ilkerbruch vorangetrieben.

Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen, und die Wobcom kann als Betreiber des Glasfasernetzes die ersten Kunden mit schnellem Internet mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde und bis zu 1 GBit pro Sekunde versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt vom Dienstag. Das Bauvorhaben wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Land Niedersachsen finanziell gefördert.

„Wolfsburg ist damit eine der ersten Kommunen in Niedersachsen, die mit Hilfe der Fördergelder den Bürgerinnen und Bürgern in Almke hohe Bandbreiten anbieten kann“, freut sich Ralf Sygusch, Leiter des Referats für Strategische Planung, Stadtentwicklung und Statistik der Stadt.

Auch in Neindorf soll es bald so weit sein. Dort sollen voraussichtlich im Juni 2019 die Anschlüsse freigeschaltet werden.„Wir freuen uns, für unsere Wobcom-Kunden in Almke, Neindorf und Ilkerbruch jetzt die hohen Bandbreiten anbieten zu können. Unser Unternehmen trägt so maßgeblich zur Wolfsburger Entwicklung zur Smart City bei“, betont Dalibor Dreznjak, Leiter Unternehmensentwicklung der Stadtwerke Wolfsburg.

Der Baubeginn für das Gesamtprojekt erfolgte im Juni 2018, die Dauer betrug elf Monate inklusive der Leerrohrverlegungen an der Kreisstraße 114 bei Ilkerbruch und an der Landesstraße 290 bei Almke. Die Bauabschnitte gliederten sich in Tiefbau, Leerrohrverlegungen bis an das Gebäude, Herstellung der Hauseinführungen, die Montage der Anschlusspunkte im Haus sowie das Einblasen der Glasfaser und abschließende Messungen.

Die Gesamtinvestitionskosten für die drei Ortschaften liegen bei rund 4,5 Millionen Euro. Insgesamt 1.060 Haushalte und 78 gewerbliche Abnehmer wurden angeschlossen. Dafür wurden 666 Hausanschlüsse gebaut, 85 Kilometer Leerrohre verlegt und 212 Kilometer Glasfaser eingeblasen. red