Wolfsburg. Die Tat geschah am Sonntagabend. Der Räuber nahm einen geringen Betrag mit. Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Polizei sucht nach Kiosk-Überfall am Laagberg Zeugen

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Überfall auf einen Kiosk im Ortsteil Laagberg. Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr betrat ein männlicher maskierter Täter einen Kiosk in der Mecklenburger Straße. Er bedrohte laut Bericht den 27 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Waffe und forderte diesen zur Herausgabe von Bargeld auf. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und händigte einen geringen Betrag aus. Der Gesuchte verließ im Anschluss den Kiosk und flüchtete zu Fuß in Richtung Kölner Ring beziehungsweise Westhagen. Sowohl bei seiner Flucht, als auch unmittelbar vor der Tat, könnte der Täter möglicherweise von Zeugen gesehen worden sein.

Wie Polizeisprecher Henrik von Wahl auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, waren nicht nur mehrere Streifenwagen an der Fahndung nach dem Räuber beteiligt, sondern auch der Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Er flog die Umgebung des Tatorts – unter anderem auch den nahen Stadtwald – bis gegen Mitternacht ab, um den Täter mit der Wärmebildkamera aufzuspüren. Laut Polizeisprecher blieb die Fahndung aber erfolglos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Maximal 1,80 Meter groß, kräftige Figur, bekleidet mit einem grauen Oberteil und einer dunklen Hose mit weißen Streifen, trug ein dunkles Basecap und eine Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle unter

(0

5361) 46460 in Verbindung zu setzen.