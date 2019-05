Suche nach Zukunft, Wahrung der Tradition

Frischen Kuchen, „den du so gern magst“, bietet ihm seine Schwester an. Doch die Zeit drängt. Die Häscher sind hinter Heinrich Hoffmann von Fallersleben her. Sein Cousin warnt ihn, will ihn durch den Kuhstall (heute Hoffmannhaus-Saalbau) über die Grenze bringen. Fallersleben gehörte zu Hannover, Braunschweig war ein Herzogtum, Vorsfelde sicher. Über Alt-Wolfsburg floh der Dichter und Demokrat auch: Pastor Lochte gewährte ihm Asyl,...