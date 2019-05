Wolfsburger Schützen ermitteln die Majestäten

Der Countdown läuft. Das 69. Schützen- und Volksfest beginnt am kommenden Freitag. Die letzten Tage der Regentschaft für die Schützen- und Volksmajestäten brechen an. Am Samstag, 1. Juni, werden die Könige an der Freitreppe des Wolfsburger Schlosses proklamiert. Der Wettstreit um diese Würde wurde...