Neu: Buspulling vor der Wolfsburger City-Galerie

Das ist ein weiterer Höhepunkt im Wolfsburger Veranstaltungskalender: Buspulling in der Innenstadt. Am 1. September, das ist ein verkaufsoffener Sonntag, treten starke Frauen und Männer gegeneinander an, um bis zu 16 Tonnen schwere Reisebusse möglichst schnell über eine 30 Meter lange Strecke zu...