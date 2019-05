In die USA reiste die Wolfsburgerin Hanna Wetzel besonders gern

Dass sie einmal so alt werden würde, hätte sie nicht gedacht, sagt Hanna Wetzel und lacht. Am heutigen Sonntag feiert die Seniorin ihren 95. Geburtstag. Dies soll mit der Familie geschehen. Geboren wurde Hanna Wetzel einst in Chemnitz. In Wolfsburg lebt sie seit 1954. „Eigentlich wollte ich mal...