Zufahrt zum Wolfsburger Klinikum ab Montag gesperrt

Am Wolfsburger Hochring wird in der Zeit von Montag, 20. Mai, 6 Uhr, bis zum Mittwoch, 22. Mai, 6 Uhr, die Zufahrt zur zentralen Notaufnahme voll gesperrt. Das schreibt die Stadt Wolfsburg in einer Mitteilung. Die Zufahrt zum Gelände des Klinikums kann demnach in der Zeit ausschließlich über die Sauerbruchstraße erfolgen und ist entsprechend ausgeschildert. Grund für die Sperrung sind Asphaltierungsarbeiten.

