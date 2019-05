So stehen Wolfsburgs Beteiligungsbetriebe da

Einen Einblick in die finanzielle Lage mehrerer Gesellschaften, an denen die Stadt Wolfsburg beteiligt ist, gab es am Donnerstag in der Sitzung des Finanzausschusses. Auf seiner Tagesordnung standen zahlreiche Vorlagen, in denen es um Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne und um städtische Zuschüsse...