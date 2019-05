Fusion mit Helmstedt – noch keine Anfrage aus Wolfsburg

. Die Bürger werden am 26. Mai dazu aufgerufen, an der Wahl zum europäischen Parlament teilzunehmen. Normalerweise sollte an diesem Datum in Wolfsburg auch über den neuen Oberbürgermeister abgestimmt werden. Amtsinhaber Klaus Mohrs (SPD) darf seine Amtszeit dank eines Ratsbeschluss aber für zwei...