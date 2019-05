Wolfsburger Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Erneut haben Trickbetrüger in Wolfsburg zugeschlagen. Zwei Männer guckten sich am Mittwoch eine über 80-jährige Frau als Opfer aus. Die Tat ereignete sich in der Nordstadt, im Bereich der Hubertus- und Emil-Nolde-Straße, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Figge klingelte es gegen 10.15 Uhr an der Haustür der Seniorin. Ein Mann gab vor, Handwerker zu sein und das Wasser in der Wohnung der Frau...