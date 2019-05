Länderspiel in Wolfsburg- Stadionverbot für Nazi-Pöbler

. Nach dem Rassismus-Skandal beim Fußball-Länderspiel Deutschlands gegen Serbien in Wolfsburg am 20. März zeigt der DFB klare Kante. Das Sportgericht hat entschieden, dass einer der Beschuldigten, der in der Arena „Sieg Heil!“ skandiert hatte, bundesweites Stadionverbot erhält. Dieses gilt für zwei Jahre und für alle Spiele von der 1. bis hinunter zur 4. Liga. Er darf in dieser Zeit auch keine Länderspiele der Nationalmannschaft...