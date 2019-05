Einbruch in Vereinsheim in Wolfsburg – 3000 Euro Schaden

Zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Sportclubs kam es zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagnachmittag, 17.10 Uhr. Das Sportheim befindet sich am Detmeroder Teich und wird unter der postalischen Adresse Braunschweiger Straße geführt. Die Täter kletterten über einen Zaun auf das Grundstück des Vereins, wie die Polizei mitteilt. Hier begaben sie sich an die zum Fußballplatz gelegene Gebäudeseite und öffneten mit brachialer Gewalt zwei Fenster, heißt es in der Mitteilung. Nachdem sie durch diese das Vereinsheim betreten hatten, durchsuchten sie verschiedene Räume nach Beute. Dabei gingen sie mit verschlossenen Schränken nicht zimperlich um, sie öffneten diese mit zerstörerischer Kraft. Schließlich besprühten sie mehrere Wände mit Farbe. Anschließend verließen sie wieder den Ort des Geschehens. Der Schaden, den die Täter anrichteten, dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 3000 Euro belaufen. Hinweise von Zeugen an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(05361) 46460

.