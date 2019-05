Freund und Helfer: Polizei rettet in Wolfsburg Gänsefamilie

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei in Wolfsburg zu einem tierischen Einsatz gerufen. Gegen 7.39 Uhr rief eine aufgeregte Bürgerin bei der Polizei an und teilte den Beamten mit, dass auf der Porschestraße, in Höhe des dortigen Busbahnhofs, eine Entenfamilie mit drei Küken auf der Straße herumirren würde.

Die Polizei eilte zum Einsatzort und fand die fünfköpfige Gänsefamilie vor, wie sie auf der Fahrbahn herumlief.

Damit der jungen Familie nichts zustoßen konnte, sperrten die Ordnungshüter kurzfristig die Straßen Heinrich-Nordhoff-Straße und Willy-Brandt-Platz und geleitete die Gänsefamilie unter lautem Geschnatter über die Stadtbrücke hinter dem Phaeno bis zur Autostadt hinüber, heißt es in der Mitteilung der Polizei Wolfsburg. Dort ging es dann über die Treppe hinunter zum Mittellandkanal, wo die Gänsefamilie ins Wasser sprang und unter lautem Gequake davonschwamm. red