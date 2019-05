In Wolfsburg dynamisches Intro ins Wechselbad der Stile

Neue Deutsche Welle, Filmmelodien, Schlager und Popsongs, Folklore und Klassik. Es gibt nichts, was das Akkordeon-Orchester Wolfsburg nicht spielen könnte. Unter der Leitung von Volkmar Janz zeigte das neunköpfige Ensemble am Sonntagabend in der Kreuzheider Freikirche erneut, wie breitgefächert...