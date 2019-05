Um 1.28 Uhr liegt die Brücke in Trümmern

Samstag in aller Frühe lag die Überführung der Heinrich-Nordhoff-Straße in Trümmern: „Um 1.28 Uhr ist das letzte Teil der Autobahnbrücke heruntergefallen, da lag die Brücke unten“, berichtete Gerhard Kanter von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Der Sachgebietsleiter war...