Polizei kassiert Führerschein von 19-jährigem Neindorfer ein

Wolfsburg. Der Mann war in der Nacht zu Sonntag alkoholisiert unterwegs und beschädigte im Graben zwischen Almke und Hehlingen mehrere Verkehrsschilder.

Gegen 3.45 Uhr am Sonntagmorgen ist bei der Polizei die Meldung von einem beschädigten Fahrzeug im Graben zwischen Almke und Hehlingen in Höhe des dortigen Parkplatzes eingegangen. Die Beamten konnten laut Mitteilung dort jedoch nur beschädigte Verkehrsschilder vorfinden. Durch eine Zeugin kam der Hinweis, dass sich das gesuchte Fahrzeug nun in Neindorf aufhalten würde. Dort wurde der VW Golf mit Beschädigungen vorgefunden – sowie der 19-jährige Neindorfer Fahrer und sein Beifahrer angetroffen. Die Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab beim Fahrer 1,37 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem läuft ein Verfahren.