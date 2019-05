Europäische Sozialdemokratie kommt in Wolfsburg zusammen

So oft findet Europa wohl nur selten wahrnehmbar statt. Francescantonio Garippo, der SPD-Kandidat für die bevorstehende Europawahl, sieht das anders: Europa finde täglich bis in den Lokalbereich statt, aber: „Wir sprechen nur über Europa, wenn Wahlen anstehen. Das ist zu wenig“, sagte er am Samstag...