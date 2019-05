100 Umweltschützer kritisieren geplanten Weiterbau der A39

Treffpunkt Hauptbahnhof. Am Samstag startete dort ein Protest auf Fahrrädern, zu dem die Kreisverbände des BUND Wolfsburg und Gifhorn eingeladen hatten. Ihre Anliegen: Kein Weiterbau der Autobahn 39 durch Tappenbeck und Jembke sowie ein Umdenken in der Verkehrspolitik hin zu ökologischen Alternativen.100 Demonstranten fanden sich ein, 60 traten später in die Pedale. Diese schoben zunächst ihr Rad. Denn es ging vom Bahnhof aus in die...