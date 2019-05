Sven Elverfeld erhält Sterne-Plakette des Guide Michelin

Wolfsburg. Unter seinem Küchenchef bekommt das „Aqua“ im The Ritz-Carlton in der Autostadt das elfte Jahr in Folge drei Michelin-Sterne.

Mehr als 300 Restaurants in Deutschland zeichnete der Guide Michelin im Februar mit seinen begehrten Sternen aus – so viele wie noch nie. Erneutunter den Prämierten: Das Restaurant „Aqua“ im The Ritz-Carlton in der Autostadt. Unter der Leitung von Küchenchef Sven Elverfeld wurde das Aqua zum elften Mal mit drei Michelin-Sternen geehrt. Metro Deutschland überreichte als offizieller Partner des Guide Michelin nun die neue Plakette für 2019 an das Team des Aqua, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Seinen unverwechselbaren Stil setzt Sven Elverfeld mit einer bemerkenswerten Eleganz und Kreativität um, mal heimisch-regional, mal kosmopolitisch. Präzision, Klarheit, Produkte – alles perfekt. Um Sie herum angenehm dezent-luxuriöses Interieur, feinste Details von der Tapete bis zur Tischkultur“, beurteilen die Guide-Michelin-Tester die Leistung des Drei-Sterne-Restaurants „Aqua“ in Wolfsburg. Unter Küchenchef Sven Elverfeld erhielt es 2019 das elfte Jahr in Folge drei Michelin-Sterne. Das „Aqua“ ist das einzige Restaurant Niedersachsens mit der Höchstwertung und eines von bundesweit lediglich zehn Drei-Sterne-Restaurants.